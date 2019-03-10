Посольство РФ выясняет, были ли россияне на разбившемся Boеing 737
Посольство Российской Федерации в Эфиопии не имеет информацию о российских гражданах на борту потерпевшего 10 марта крушение самолета Boeing 737 компании Ethiopian Airlines. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на телефонный разговор с дежурным дипломатом миссии.
«Пока у нас еще нет информации, были ли там наши граждане. В настоящее время этот вопрос выясняется», — прокомментировали в посольстве.
Напомним, 10 марта произошла авиакатастрофа с участием Boeing 737, летевшим по маршруту в кенийский Найроби. На борту воздушного судна находилось 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Власти страны уже подтвердили факт авиакатастрофы и выразили соболезнования в связи со случившимся.
Также авиакомпания Ethiopian Airlines опубликовала в своем Twitter аварийный бюллетень.
Accident Bulletin no. 1 Issued on march 10, 2019 at 11:00am Ethiopian Airlines will release further information as soon as it is available. Updated information will also be on Ethiopian Airlines website at https://t.co/Je7pXoKxHh pic.twitter.com/07wKZHPVPl— Ethiopian Airlines (@flyethiopian) March 10, 2019