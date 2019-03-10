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 Вертикальная скорость взлета разбившегося Boeing была неустойчивой

Вертикальная скорость взлета разбившегося Boeing была неустойчивой

12:56   10 Марта 2019
Россия

Посольство РФ выясняет, были ли россияне на разбившемся Boеing 737

Посольство РФ выясняет, были ли россияне на разбившемся Boеing 737

Посольство Российской Федерации в Эфиопии не имеет информацию о российских гражданах на борту потерпевшего 10 марта крушение самолета Boeing 737 компании Ethiopian Airlines. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на телефонный разговор с дежурным дипломатом миссии. 

«Пока у нас еще нет информации, были ли там наши граждане. В настоящее время этот вопрос выясняется», — прокомментировали в посольстве.

Напомним, 10 марта произошла авиакатастрофа с участием Boeing 737, летевшим по маршруту в кенийский Найроби. На борту воздушного судна находилось 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Власти страны уже подтвердили факт авиакатастрофы и выразили соболезнования в связи со случившимся. 

Также авиакомпания Ethiopian Airlines опубликовала в своем Twitter аварийный бюллетень.

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #эфиопия #авиакатастофа

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