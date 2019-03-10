Документы пот делу «Конкорда» могут рассекретить

Судья Дабни Фридрих, которая рассматривает дело о якобы имевшем место «вмешательстве» российской компании Concord Management and Consulting бизнесмена Евгения Пригожина в выборы президента США в 2016 году, допустила, что с материалов, собранных спецпрокурором Робертом Мюллером и его командой, может быть снят статус секретности.

Как сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), на прошедшем в четверг судебном заседании судья Фридрих выразила готовность обсудить с правительством США возможность «сужения судебного ордера». По словам судьи, она ожидала, что эта секретность ослабнет сама собой.

По сфабрикованному против российской компании делу к настоящему моменту проходит порядка четырех миллионов документов, из которых 3,2 миллиона имеют секретный статус. При этом «ключевыми» для следствия были названы лишь 500 материалов – как конфиденциальных, так и открытых для ознакомления. В то же время, команда спецпрокурора Мюллера не желает рассекречивать документы, которые якобы могут доказать угрозу «Конкорда» для американской нацбезопасности, опасаясь, что ознакомившись с ними защита российской компании сможет узнать о ходе следственных действий и методах, примененных правительством для получения информации о «вмешательстве».

Во время судебного заседания судья Фридрих вступила в дискуссию с представителем спецпрокурора Мюллера в Колумбии – прокурором Джонатаном Крависом, который в какой-то момент признал, что отдельные документы и даже категории документов не содержат в себе деликатной информации и возможно, при определенных условиях, сотрудникам «Конкорда» будет позволено с ними ознакомиться. При этом Кравис неожиданно добавил, что якобы подзащитные всегда имели доступ к просмотру этих документов. Защитники «Конкорда» очень удивились этой информации, а адвокат Эрик Дюбелье с иронией отметил, что узнал об этом «всегда» лишь 20 минут назад.

Допустив возможность рассекречивания части материалов дела, прокурор Кравис в то же время попытался запугать суд тем, что российская сторона, получив доступ к документам, сможет «воссоздать следственные действия», а значит в дальнейшем, уже зная методы работы американского следствия, «иностранный противник» сможет избежать обнаружения.

Судью подобные страшилки не убедили.

«Мне очень трудно, абстрактно, без лучшего понимания того, что это за документы, взвесить конкурирующие интересы», - отметила она.

Ранее по решению судьи, для адвокатов «Конкорда» была установлена система ознакомления с документами дела – они могли обратиться за интересующими их материалами к специальному лицу в Министерстве Юстиции США, не занимавшемуся данным делом юристу-брандмаузеру, который оценивал возможный риск для нацбезопасности США.

За последние несколько месяцев, по словам адвоката Дюбелье, этот юрист не одобрил ни одного из запросов защиты на ознакомление с 80 документами, однако борьба за ознакомление с материалами дела, по его словам, еще не окончена.

Напомним: расследование «российского вмешательства» в президентские выборы США 2016 года, на которых победил миллиардер-республиканец Дональд Трамп, было инициировано вскоре после вступления в должность 45-го президента США – весной 2017 года. Назначенный на это дело спецпрокурор Роберт Мюллер в течение двух лет так и не смог найти доказательств самого факта «вмешательства», при этом он утверждал, что в деле нет «секретных материалов», однако позже более трех миллионов документов по делу были засекречены.

Сами американские СМИ уже не раз называли дело против компании Concord Management and Consulting охотой на ведьм. При этом специалисты отмечали удивительную наглость спецпрокурора Мюллера, требующего, чтобы суд в конфиденциальном порядке принял секретные доказательства вины россиян. В целом все это дело все больше представляется попыткой проигравших на выборах демократов устранить президента-республиканца Дональда Трампа.

Адвокаты «Конкорда» заявили, что предоставленное им обвинительное заключение является слишком расплывчатым и общим, а его невнятные формулировки не позволяют выстроить линию защиты. Защитники компании потребовали предъявить новое – конкретное – обвинительное заключение.

Ходом дела уже заинтересовались и американские сенаторы Чак Грасси и Ричард Блюментал, которые потребовали в ближайший понедельник внести в Конгресс проект закона, который обяжет спецпрокурора опубликовать результаты двухгодичного расследования».