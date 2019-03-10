Российский высокомобильный мишенный комплекс «Адъютант» испытают в апреле

Государственные испытания российского мишенно-тренировочного комплекса «Адъютант» запланированы на апрель. Он разработан для боевой подготовки подразделений войсковой противовоздушной обороны (ПВО), а также для испытания нового вооружения.

Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. В ведомстве рассказали, что «Адъютант» оснащен пятью типами воздушных мишеней. Они обеспечивают работу расчетов ЗРК, артиллерийских комплексов, радиолокационных станций.

Мишени могут имитировать различные воздушные цели, в том числе кустарно изготовленные беспилотники. Такие аппараты используют незаконные военные формирования в Сирии. В пункте управления комплекса находятся два автоматизированных рабочих места операторов, что дает возможность одновременно управлять шестью воздушными мишенями.

Госиспытания комплекса пройдут в апреле и закончатся в 2019 году.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил о разработке новых военных спутников-разведчиков. Новые аппараты помогут получать более точные разведывательные и картографические сведения, отметил глава оборонного ведомства. Сейчас для этого проводится ряд опытно-конструкторских работ.

Российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному Собранию подчеркивал важность кратного увеличения возможностей спутниковой группировки страны. В этой связи военное ведомство продолжает активно заниматься технологическим переоснащением космических аппаратов военного назначения, заявил Шойгу.