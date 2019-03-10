Англия испугалась вызывающего галлюцинации и рвоту российского оружия «Филин»

Газета The Times сообщила об оружии российского фрегата «Адмирал Горшков», способном вызывать галлюцинации и рвоту у противников. Издание отмечает, что корабль совершал военные учения вблизи британской авиабазы Лоссимут.

По информации газеты, в январе военные корабли РФ начали оснащать оружием, которое направлено на создание болезненного состояния и галлюцинаций у врагов за счет высокоинтенсивного светового излучения с короткими импульсами.

В феврале ТАСС сообщало, что на двух фрегатах РФ (Адмирале флота Советского Союза Горшкове и Адмирале флота Касатонове) разместили визуально-оптические помехи «Филин» для ослепления противника.

Влияние станции «Филин» оценили на добровольцах. По их словам, если оборудование установлено на расстоянии двух километров, то прицельно стрелять по мишеням становится невозможно. Почти 50% испытуемых тошнило и дезориентировало в пространстве, также у них наблюдалось головокружение. Более 19% добровольцев отметили эффект пятна света, плавающего перед глазами.

Напомним, ВМФ Британии отправил эсминец следить за российскими кораблями во время их прохода через Английский Канал. Ранее корабли РФ во главе с «Адмиралом Горшковым» отрабатывали в заливе Мори-Ферт задачи по противодиверсионной и противовоздушной обороне.