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12:09   10 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

Украинские пограничники на границе с Венгрией задержали 35-летнего гражданина Турции. Мужчина пытался в автомобиле провезти более 30 килограммов героина.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Уточняется, что запрещенные вещества найдены на пункте пропуска «Лужанка» в Закарпатской области. Курьер перевозил героин в специальном тайнике, который был оборудован под задним сиденьем авто. У машины была немецкая регистрация.

Гражданин Турции вместе с веществом и транспортным средством задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #героин #госпогранслужба

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