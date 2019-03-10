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12:35   10 Марта 2019
Россия

После драки со стрельбой в Москве возбудили уголовное дело

После драки со стрельбой в Москве возбудили уголовное дело

Четыре человека получили ранения в результате драки со стрельбой, которая произошла вечером 8 марта на юго-востоке российской столицы.

Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. После драки, как отмечается, были госпитализированы четверо пострадавших, один из них получил огнестрельное ранение, остальные трое – ножевые. Ранения пострадавшим, как отмечается нанес один неизвестный человек, которому удалось скрыться с места происшествия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Инцидент произошел 8 марта в 21.00 на Белореченской улице, откуда был госпитализирован мужчина 1968 года рождения с огнестрельными ранениями живота и грудной клетки, а также с колото-резанными ранами. Позже еще три человека с колото-резаными ранами самостоятельно обратились за медицинской помощью.

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Автор: Александр Люблинский
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