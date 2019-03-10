Самолет эфиопских авиалиний с пассажирами на борту разбился в Африке

Лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились восемь членов экипажа и 149 пассажиров, потерпел крушение в воскресенье утром.

Об этом сообщает агентство Reuters, которое приводит заявление представителя авиакомпании.

«Подтверждено, что это случилось в 08:44», - приводит агентство слова представителя авиаперевозчика.

Отмечается, что лайнер выполнял рейс из Найроби. К настоящему моменту информации о судьбе находившихся на борту самолета людей не поступало.