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 Самолет эфиопских авиалиний с пассажирами на борту разбился в Африке

Самолет эфиопских авиалиний с пассажирами на борту разбился в Африке
11:50   10 Марта 2019
Весь мир

Самолет эфиопских авиалиний с пассажирами на борту разбился в Африке

Самолет эфиопских авиалиний с пассажирами на борту разбился в Африке

Лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились восемь членов экипажа и 149 пассажиров, потерпел крушение в воскресенье утром.

Об этом сообщает агентство Reuters, которое приводит заявление представителя авиакомпании.

«Подтверждено, что это случилось в 08:44», - приводит агентство слова представителя авиаперевозчика.

Отмечается, что лайнер выполнял рейс из Найроби. К настоящему моменту информации о судьбе находившихся на борту самолета людей не поступало.

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Автор: Александр Люблинский
#самолет #крушение #африка #эфиопия

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