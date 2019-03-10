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11:33   10 Марта 2019
Весь мир

Более 900 беженцев из Иордании и Ливана вернулись в Сирию за сутки

Более 900 беженцев из Иордании и Ливана вернулись в Сирию за сутки

Более 900 человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за прошедшие сутки. Такие данные приводятся в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

Из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» «Телль-Калах» вернулось 89 человек,  из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 824 человека, говорится в документе.

Уточняется, что в места постоянного проживания внутри Сирийской Арабской Республики в течение суток вернулись 130 человек. Фонд имени Ахмата Кадырова провел благотворительную акцию в Алеппо. Сирийцы получили тонну хлеба.

По данным центра, инженерные подразделения Сирии за минувшие сутки разминировали 3,3 гектара территорий в провинциях Эль-Кунейтра и Дамаск. В результате операции уничтожено 26 взрывоопасных предметов.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #беженцы

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