Более 900 беженцев из Иордании и Ливана вернулись в Сирию за сутки

Более 900 человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за прошедшие сутки. Такие данные приводятся в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

Из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» «Телль-Калах» вернулось 89 человек, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 824 человека, говорится в документе.

Уточняется, что в места постоянного проживания внутри Сирийской Арабской Республики в течение суток вернулись 130 человек. Фонд имени Ахмата Кадырова провел благотворительную акцию в Алеппо. Сирийцы получили тонну хлеба.

По данным центра, инженерные подразделения Сирии за минувшие сутки разминировали 3,3 гектара территорий в провинциях Эль-Кунейтра и Дамаск. В результате операции уничтожено 26 взрывоопасных предметов.