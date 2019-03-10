Власти Калининграда ожидают увеличение турпотока после запуска электронной визы

Калининградская область в текущем году ожидает рост туристического потока на уровне 8%. В прошлом году показатель турпотока был рекордным для области — более 1,5 миллиона человек. Об этом стало известно от министра культуры и туризма области Андрея Ермака во время выставки «Интурмаркет».

По его словам, новая точка отсчета для текущего года — это 2018 год. В прошлом году были рекордные показатели по посещаемости, проживанию и времени пребывания туристов. Зафиксировано более 1,5 миллиона туристов, и эта цифра станет новой точкой отсчета. В текущем году показатель по туризму областные власти хотят увеличить на 8%.

Министр подчеркнул, что запуск механизма электронной визы для иностранцев, который заработает с 1 июля, должен увеличить поток туристов.

Также Ермак рассказал, что в 2020 году в области заработает круизный терминал в городе Пионерский, а также паромная переправа между городами Балтийского моря, что увеличит приток туристов и изменит инфраструктуру туристического рынка Калининградской области.

Министр в ходе выставки также рассказал о проекте «Путешествие мечты», который предполагает организацию туристических поездок для маломобильных людей с ограниченными возможностями.

«Наш экскурсовод — Светлана Нигматуллина — единственный в России сертифицированный гид-экскурсовод инвалид-колясочник — она представляла этот продукт. Мы представляем его не как какой-то социальный проект — это бизнес-проект, на котором можно зарабатывать, потому что люди с ограниченными возможностями здоровья довольно активно хотят путешествовать, они хотят ездить по стране и смотреть другие регионы», — отметил он.

Туристическая выставка международного формата «Интурмаркет» организована в столице с 9 по 11 марта.