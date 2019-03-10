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11:23   10 Марта 2019
Россия

Здание московского экспертно-криминалистического центра МВД горит

Здание московского экспертно-криминалистического центра МВД горит

Здание экспертно-криминалистического центра ГУ МВД РФ по Москве загорелось. Об этом стало известно 10 марта от представителей экстренной службы. 

«Пожар произошел в подвале здания экспертно-криминалистического центра московского ГУ МВД в 3-м Колобовском переулке», — прокомментировали представители ведомства. 

На месте происшествия пожарные развернули штаб. Сообщается, что тушение осложняют пустоты в перекрытиях. 

В ведомство экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Москве входит осуществление судебно-экспертной деятельности, применение знаний уголовного и административного законодательства, а также осуществление оперативно-розыскной деятельности. Сотрудники центра участвуют в осмотре мест происшествий и других процессуальных действиях. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #пожар #чп #экспертный центр мвд

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