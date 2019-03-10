Сильный ветер оставил без света 150 тысяч человек в Польше

Как минимум одна женщина пострадала в Польше от ураганного ветра, обрушившегося на страну в течение минувших суток, при этом около 150 тысяч местных жителей были отключены от электроснабжения.

Об этом, приводя данные местных экстренных служб, сообщает агентство ТАСС.

Как сообщают спасатели сильный ветер срывал крыши с жилых и хозяйственных построек, переворачивал гаражи и рвал линии электропередачи. На пострадавшую женщину в местности Отвоцк рухнуло дерево. Женщину госпитализировали. При этом спасателям поступают сообщения о других случаях падения деревьев из-за сильного ветра. В городе Явожно при этом был закрыт костел, с которого порывами ветра срывало элементы башни. В Опольском районе сообщают об ударе молнии после которого вспыхнул пожар.

По информации польского Института метеорологии и народного хозяйства ветреная погода сохранится в воскресенье почти во всех районах страны.