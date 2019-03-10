Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Здание московского экспертно-криминалистического центра МВД горит

Здание московского экспертно-криминалистического центра МВД горит

Более 4 миллионов рублей украли из квартиры рэпера Bahh Tee в Москве

Более 4 миллионов рублей украли из квартиры рэпера Bahh Tee в Москве
Президент Латвии заявил, что Европа должна объединиться для сдерживания РФ

Президент Латвии заявил, что Европа должна объединиться для сдерживания РФ

 Северокорейские СМИ сообщили, что министр из РФ передал подарок Ким Чен Ыну

Северокорейские СМИ сообщили, что министр из РФ передал подарок Ким Чен Ыну
Бразильские футболисты потеряли сознание после удара молнии на тренировке

Бразильские футболисты потеряли сознание после удара молнии на тренировке

 Министр здравоохранения Туниса подал в отставку после гибели 11 новорожеднных

Министр здравоохранения Туниса подал в отставку после гибели 11 новорожеднных

Здание московского экспертно-криминалистического центра МВД горит

Здание московского экспертно-криминалистического центра МВД горит

Более 4 миллионов рублей украли из квартиры рэпера Bahh Tee в Москве

Более 4 миллионов рублей украли из квартиры рэпера Bahh Tee в Москве
Президент Латвии заявил, что Европа должна объединиться для сдерживания РФ

Президент Латвии заявил, что Европа должна объединиться для сдерживания РФ

 Северокорейские СМИ сообщили, что министр из РФ передал подарок Ким Чен Ыну

Северокорейские СМИ сообщили, что министр из РФ передал подарок Ким Чен Ыну
Бразильские футболисты потеряли сознание после удара молнии на тренировке

Бразильские футболисты потеряли сознание после удара молнии на тренировке

 Министр здравоохранения Туниса подал в отставку после гибели 11 новорожеднных

Министр здравоохранения Туниса подал в отставку после гибели 11 новорожеднных

11:13   10 Марта 2019
Россия

Более 4 миллионов рублей украли из квартиры рэпера Bahh Tee в Москве

Более 4 миллионов рублей украли из квартиры рэпера Bahh Tee в Москве

Неизвестные украли 4,2 миллиона рублей из московской квартиры рэп-исполнителя Бахтияра Алиева, известного под псевдонимом Bahh Tee. Кража произошла на Веерной улице.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уточняется, что инцидент произошел накануне, 9 марта. По словам собеседника агентства, злоумышленник подобрал ключи к входной двери квартиры музыканта, проник туда и вынес 4,2 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

Алиев учился в университете МВД в Москве. Еще в студенческие годы он увлекся рэп-музыкой и начал выступать. Он окончил университет с красным дипломом, но служить в правоохранительных органах не стал. Первое время музыкант выходил на сцену в составе группы «Tee'шина», после этого начал сольную карьеру.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#москва #кража #bahh tee

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...