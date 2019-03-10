Более 4 миллионов рублей украли из квартиры рэпера Bahh Tee в Москве

Неизвестные украли 4,2 миллиона рублей из московской квартиры рэп-исполнителя Бахтияра Алиева, известного под псевдонимом Bahh Tee. Кража произошла на Веерной улице.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уточняется, что инцидент произошел накануне, 9 марта. По словам собеседника агентства, злоумышленник подобрал ключи к входной двери квартиры музыканта, проник туда и вынес 4,2 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

Алиев учился в университете МВД в Москве. Еще в студенческие годы он увлекся рэп-музыкой и начал выступать. Он окончил университет с красным дипломом, но служить в правоохранительных органах не стал. Первое время музыкант выходил на сцену в составе группы «Tee'шина», после этого начал сольную карьеру.