Бразильские футболисты потеряли сознание после удара молнии на тренировке

Участники футбольной команды Бразилии «Насионал де Сан-Домингуш» во время тренировки потеряли сознание после того, как в игровое поле ударила молния. Об этом стало известно 10 марта от телеканала Globo.

Сообщается, что случай произошел вечером 8 марта в городе Санта-Китерия, но только сейчас об этом стало известно.

По информации, предоставленной очевидцами (их привел телеканал), примерно в 17:30 началась разминка по местному времени и где-то через несколько минут после старта футболисты оказались на газоне из-за удара молнии.

«Я увидел вспышку и вдруг все находившиеся на поле упали. Я испугался, решив, что они умерли», — прокомментировал Элтон Мендонс Боржес.

Ему повезло, и он не пострадал, потому что в момент удара стихии не был на поле. Футболист подчеркнул, что газон был сухим, и дождя во время инцидента не было.

Часть команды пришла в себя только после первой помощи, оказанной очевидцами происшествия. Известно, что троих футболистов госпитализировали. У них присутствует частичная потеря моторики, нарушены зрительные функции и гематомы. Позже их всех выписали из местной больницы после обследований.