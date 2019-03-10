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 Министр здравоохранения Туниса подал в отставку после гибели 11 новорожеднных

Министр здравоохранения Туниса подал в отставку после гибели 11 новорожеднных

10:40   10 Марта 2019
Весь мир

Министр здравоохранения Туниса подал в отставку после гибели 11 новорожеднных

Министр здравоохранения Туниса подал в отставку после гибели 11 новорожеднных

Министр здравоохранения Туниса Абдель Рауф аш-Шариф подал в отставку после смерти 11 младенцев за сутки. Инцидент произошел в центре акушерства и неонатологии больницы Рабта в столице страны.

Об этом пишет агентство TAP. По данным тунисского Минздрава, новорожденные найдены мертвыми 7-8 марта. Предварительная причина гибели —септический шок. Министерство уже сформировало специальную комиссию для расследования инцидента. При этом отмечается, что 9 марта случаев смерти зафиксировано не было.

По данным TAP, премьер-министр Туниса Юсеф Шахед отставку министра принял. Аш-Шариф был назначен на пост главы Минздрава всего четыре месяца назад  

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Автор: Арсений Аскольский
#отставка #тунис #минздрав

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