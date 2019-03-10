Мужчина спас сына женщины, погибшей при пожаре в Шерловой Горе

Жертвой пожара в многоквартирном доме в поселке городского типа Ширловая Гора в Забайкальском крае, который произошел в ночь с 8 на 9 марта, стала 36-летняя женщина, но проживавшего с ней десятилетнего сына удалось спасти.

Об этом в воскресенье сообщает издание «МК в Чите», приводя данные главного управления МЧС России по Забайкальскому краю.

«Пожар произошел в многоквартирном жилом деревянном двухэтажном доме. Кроме 36-летней женщины там находился ребенок, он передан врачам скорой помощи», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что мальчика из огня спас сожитель погибшей женщины.

По предварительной версии, пожар начался примерно в 1.30 ночи с пятницы на субботу, огонь распространился по площади 20 квадратных метров. В тушении пожара участвовали спасатели из поселков Шерловая Гора и Борзи.

Мужчине, который вынес мальчика из горящего помещения, госпитализация не потребовалась. О состоянии ребенка подробностей пока не поступало.

По факту произошедшего начата доследственная проверка, в ходе которой предстоит выяснить причину возникновения пожара и причину гибели матери мальчика.