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11:08   10 Марта 2019
Россия

Мужчина спас сына женщины, погибшей при пожаре в Шерловой Горе

Мужчина спас сына женщины, погибшей при пожаре в Шерловой Горе

Жертвой пожара в многоквартирном доме в поселке городского типа Ширловая Гора в Забайкальском крае, который произошел в ночь с 8 на 9 марта, стала 36-летняя женщина, но проживавшего с ней десятилетнего сына удалось спасти.

Об этом в воскресенье сообщает издание «МК в Чите», приводя данные главного управления МЧС России по Забайкальскому краю.

«Пожар произошел в многоквартирном жилом деревянном двухэтажном доме. Кроме 36-летней женщины там находился ребенок, он передан врачам скорой помощи», - говорится в сообщении.

При  этом отмечается, что мальчика из огня спас сожитель погибшей женщины.

По предварительной версии, пожар начался примерно в 1.30 ночи с пятницы на субботу, огонь распространился по площади 20 квадратных метров. В тушении пожара участвовали спасатели из поселков Шерловая Гора и Борзи.

Мужчине, который вынес мальчика из горящего помещения, госпитализация не потребовалась. О состоянии ребенка подробностей пока не поступало.

По факту произошедшего начата доследственная проверка, в ходе которой предстоит выяснить причину возникновения пожара и причину гибели матери мальчика.

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Автор: Александр Люблинский
#ребенок #пожар #спасение #забайкалье

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