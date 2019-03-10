Шесть городов Крыма попали в топ-10 мест для отдыха у россиян в 2019 году

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал, что шесть городов региона вошли в число 10 самых популярных мест для отдыха у жителей России в 2019 году.

Об этом сообщает РИА Новости. По словам главы ведомства, в топ-10 городов вошли Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак и Севастополь.

Волченко отметил, что на данный момент Крым лидирует среди всех российских направлений по объему ранних бронирований авиабилетов на предстоящее лето.

«Число бронирований выросло на 37% по сравнению с таким же периодом прошлого года», — заявил глава ведомства.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение приняли жители полуострова на референдуме.