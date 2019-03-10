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9:10   10 Марта 2019
Весь мир

Девять полицейских убиты при нападении в Мьянме

Девять полицейских убиты при нападении в Мьянме

Боевики в Мьянме атаковали один из полицейских постов в штате Ракхайн на западе страны. Жертвами нападения стали девять правоохранителей, пишет Agence France-Presse (AFP).

Еще один полицейский ранен, местонахождение другого неизвестно. Радикалы также украли оружие с места ЧП. По данным агентства, ни одна из группировок еще не взяла на себя ответственность за атаку.

AFP отмечает, что за последние несколько месяцев атаки боевиков движения «Араканская армия спасения рохинджа» на силовиков и должностных лиц Мьянмы участились. В общей сложности жертвами атаки стали около 13 полицейских. Уточняется, что с момента создания в 2009 году движение расширило ряды и теперь насчитывает несколько тысяч боевиков.

Девять полицейских убиты при нападении в Мьянме

Ситуация в штате Ракхайн обострилась в августе 2017 года. Тогда радикалы напали на 30 опорных пунктов полиции. После этого силы безопасности Мьянмы начали в регионе преследование мусульман.

Конфликты на религиозной почве между мусульманами рохинджа и местными буддистами происходят регулярно. По официальным данным, они привели к смерти более 400 человек, а из Мьянмы в Бангладеш, по данным ООН, бежали более 720 тысяч рохинджа.

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Автор: Арсений Аскольский
#атака #мьянма #ракхайн

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