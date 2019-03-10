Трамп хочет поднять расходы NASA на лунную программу на полмиллиарда долларов

Американский лидер Дональд Трамп намерен запросить у Конгресса повысить расходы NASA на освоение Луны на 500 миллионов долларов в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября 2019 года, пишет в субботу газета The Wall Street Journal.

Источники издания обосновали это решение необходимостью ускорить взаимодействие между властями и космической отраслью в создании и запуске спускаемых лунных модулей.

Администрация Трампа хочет добиться от Конгресса выделения 21 миллиарда долларов на все программы NASA, что на 2 % меньше, чем космическое агентство получило в этом финансовом году, но на 5 % больше, чем оно запрашивало в прошлом.

На сайте NASA сообщается, что ведомство собиралось запросить на лунные программы в 2020 финансовом году 912,7 миллионов долларов.

Ключевой задачей этой программы является строительство окололунной станции Lunar Gateway. В феврале глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что помимо Lunar Gateway будут создавать целую инфраструктуру, связывающую Землю с Луной, включая обитаемые модули на ее поверхности. Участвовать в проекте смогут все заинтересованные международные партнеры.