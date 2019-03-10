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Трамп хочет поднять расходы NASA на лунную программу на полмиллиарда долларов

Трамп хочет поднять расходы NASA на лунную программу на полмиллиарда долларов
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Трамп хочет поднять расходы NASA на лунную программу на полмиллиарда долларов

Трамп хочет поднять расходы NASA на лунную программу на полмиллиарда долларов
8:47   10 Марта 2019
Весь мир

Трамп хочет поднять расходы NASA на лунную программу на полмиллиарда долларов

Трамп хочет поднять расходы NASA на лунную программу на полмиллиарда долларов

Американский лидер Дональд Трамп намерен запросить у Конгресса повысить расходы NASA на освоение Луны на 500 миллионов долларов в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября 2019 года, пишет в субботу газета The Wall Street Journal.

Источники издания обосновали это решение необходимостью ускорить взаимодействие между властями и космической отраслью в создании и запуске спускаемых лунных модулей.

Администрация Трампа хочет добиться от Конгресса выделения 21 миллиарда долларов на все программы NASA, что на 2 % меньше, чем космическое агентство получило в этом финансовом году, но на 5 % больше, чем оно запрашивало в прошлом.

На сайте NASA сообщается, что ведомство собиралось запросить на лунные программы в 2020 финансовом году 912,7 миллионов долларов.

Ключевой задачей этой программы является строительство окололунной станции Lunar Gateway. В феврале глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что помимо Lunar Gateway будут создавать целую инфраструктуру, связывающую Землю с Луной, включая обитаемые модули на ее поверхности. Участвовать в проекте смогут все заинтересованные международные партнеры.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #трамп #расходы #nasa #луна

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