Инвестплощадки для строительства кемпингов созданы в Крыму

Двадцать девять инвестиционных площадок организовано в Крыму для строительства кемпингов, рассказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Уточняется, что речь идет о Евпатории, Керчи, Феодосии, Судаке, и еще пяти районах полуострова.

Волченко сообщил, что уже осуществляется и к 1 мая откроется перспективный для республики проект по созданию автокемпинга на 500 мест в Черноморском районе Крыма, в поселке Оленевка, такие же проекты запланированы еще в нескольких местах.