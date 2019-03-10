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Инвестплощадки для строительства кемпингов созданы в Крыму

Инвестплощадки для строительства кемпингов созданы в Крыму

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8:10   10 Марта 2019
Весь мир

Инвестплощадки для строительства кемпингов созданы в Крыму

Инвестплощадки для строительства кемпингов созданы в Крыму

Двадцать девять инвестиционных площадок организовано в Крыму для строительства кемпингов, рассказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Уточняется, что речь идет о Евпатории, Керчи, Феодосии, Судаке, и еще пяти районах полуострова.

Волченко сообщил, что уже осуществляется и к 1 мая откроется перспективный для республики проект по созданию автокемпинга на 500 мест в Черноморском районе Крыма, в поселке Оленевка, такие же проекты запланированы еще в нескольких местах.

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Автор: Мария Милкевич
#крым #кемпинг #инвестплощадки

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