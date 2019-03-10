Президент Латвии заявил, что Европа должна объединиться для сдерживания РФ

Глава Латвии Раймонд Вейонис заявил в интервью газете Spiegel, что европейским странам нужно объединиться «для сдерживания России».

Президент прибалтийского государства считает, что в последнее время Россия осуществляет агрессивную политику «для достижения геополитических целей», поэтому нужно сохранять бдительность.

«Нам нужен надежный сдерживающий фактор», — заявил Вейонис.

Если Европа не объединится, Россия, по его мнению, может напасть на одну из стран.

Президент Латвии добавил, что Москва серьезно воздействует на русскоязычных жителей Латвии, провоцируя протесты против перевода русских школ на латышский язык.

Также Вейонис вновь подверг критике проект «Северный поток — 2», назвав его «чисто геополитическим проектом».

Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно заверял, что этот проект исключительно экономический.