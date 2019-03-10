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 Британцы встревожены новым оружием российского фрегата «Адмирал Горшков»

Британцы встревожены новым оружием российского фрегата «Адмирал Горшков»
7:05   10 Марта 2019
Весь мир

Британцы встревожены новым оружием российского фрегата «Адмирал Горшков»

Британцы встревожены новым оружием российского фрегата «Адмирал Горшков»

Группа кораблей ВМФ РФ во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» приблизилась к базе ВВС Шотландии и встревожила британские ВМС и политиков, сообщает Times.

Более всего они обеспокоены наличием на «Адмирале Горшкове» новейшей системы визуально-оптических помех «Филин», которая, как утверждает газета, может спровоцировать у противника галлюцинации посредством колебаний яркости высокой интенсивности.

Times пишет, что Россия якобы устроила противодиверсионные учения у побережья Шотландии, поэтому сопровождать корабли российского флота был направлен ракетный эсминец королевских ВМС HMS Defender.

Спикер Шотландской национальной партии по вопросам обороны Стюарт Макдональд заявил в резкой форме, что Россия нарочно проводит учения в территориальных водах Великобритании с целью провокации.

При этом Times со ссылкой на источник в Министерстве обороны Соединенного Королевства указывает, что российские суда подошли к берегам Шотландии, а именно в залив Мори-Ферт, с целью переждать шторм.

«Если вам скажут, что они провоцировали, знайте, это «утка», — приводит издание слова источника в оборонном ведомстве страны.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #великобритания #филин #вмф рф #адмирал горшков

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