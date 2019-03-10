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5:54   10 Марта 2019
Россия

Госдеп заявил, что мина в багаже американского дипломата в Шереметьево была безопасна

Госдеп заявил, что мина в багаже американского дипломата в Шереметьево была безопасна

Американские власти осведомлены о случившемся в московском аэропорту Шереметьево, где в субботу в багаже сотрудника посольства США в РФ была обнаружена мина со взрывателем, и уверяют, что объект был безопасен, заявил ТАСС представитель Госдепа США.

Уточняется, что после того, как мину забрали, дипломат без проблем вылетел из России.

Как рассказали ранее ТАСС в российском МИД, сотрудник посольства США пытался провезти среди личных вещей мину со взрывателем, при этом в ней не содержалось взрывчатое вещество. В министерстве заявили, что Штаты проверяют надежность обеспечения безопасности России не только извне, путем многочисленных провокаций боевых кораблей и самолетов вблизи границ РФ, но и изнутри.

Американский дипломат, по информации МИД, улетал из России, закончив командировку, и утверждал, что купил пустую мину «для личной коллекции».

«Поскольку американец в результате опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет, и в 14.35 он беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк», — уточнили в МИД РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #шереметьево #мина

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