Отправка в космос секретного спутника американских ВВС отложена на два дня

Вывод на орбиту секретного спутника американских ВВС Wideband Global SATCOM с помощью ракеты-носителя Delta IV перенесен на 15 марта, написали в субботу на сайте компании United Launch Alliance.

Уточняется, что причиной послужила необходимость выявления неполадок и устранения ряда нештатных показателей. При этом отмечается, что ракета и спутник находятся в стабильном состоянии, все бортовые системы функционируют в штатном режиме и готовы к этапу подготовки к запуску. Запуск состоится в пятницу, 15 марта, в 18.56 по времени Восточного побережья США (01.56 16 марта по Москве).

По информации ULA, этот пуск ракеты Delta IV станет 39-м по счету с 2002 года и восьмым в конфигурации Medium+.