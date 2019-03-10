Авиация Израиля атаковала базу и два судна ХАМАС в ответ на ракету из сектора Газа

ВВС Израиля в ночь на воскресенье нанесли удары по базе и двум судам палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа, среагировав таким образом на выпущенную ранее по своей территории ракету, передает пресс-служба израильской Армии обороны.

Стороны обмениваются ударами уже несколько дней, пока никто не пострадал, но растет риск более серьезной и обширной конфронтации.

Именно на ХАМАС в Израиле обычно возлагают ответственность за все нападения из подконтрольного ему сектора Газа.

Армия Израиля также заявила, что в последние дни со стороны сектора Газа помимо ракеты запускали воздушные шары со взрывчаткой и пытались нарушить пограничную инфраструктуру безопасности.