Более 20 тысяч человек лишились электричества из-за ураганов в США

Более 20 тысяч американцев лишились энергоснабжения в штатах Арканзас и Техас из-за ураганов, передает телеканал NBC.

Согласно информации национальной метеорологической службы США, штат Арканзас в субботу пострадал от двух торнадо, были разрушены несколько строений и повреждены линии электропередач, примерно 13,5 тысяч жителей Арканзаса и более 10 тысяч человек в Техасе остались без электроэнергии.

Непогода затронула также штат Луизиана, на который в субботу утром обрушился сильный шторм, повреждено несколько зданий.

В обоих случаях о пострадавших информации нет.