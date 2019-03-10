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 Более 20 тысяч человек лишились электричества из-за ураганов в США

Более 20 тысяч человек лишились электричества из-за ураганов в США
4:44   10 Марта 2019
Весь мир

Более 20 тысяч человек лишились электричества из-за ураганов в США

Более 20 тысяч человек лишились электричества из-за ураганов в США

Более 20 тысяч американцев лишились энергоснабжения в штатах Арканзас и Техас из-за ураганов, передает телеканал NBC.

Согласно информации национальной метеорологической службы США, штат Арканзас в субботу пострадал от двух торнадо, были разрушены несколько строений и повреждены линии электропередач, примерно 13,5 тысяч жителей Арканзаса и более 10 тысяч человек в Техасе остались без электроэнергии.

Непогода затронула также штат Луизиана, на который в субботу утром обрушился сильный шторм, повреждено несколько зданий.

В обоих случаях о пострадавших информации нет.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #ураган #энергоснабжение

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