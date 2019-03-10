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4:19   10 Марта 2019
Весь мир

Мексиканские военные подверглись нападению членов картеля

Мексиканские военные подверглись нападению членов картеля

Преступная группа в субботу атаковала военнослужащих неподалеку от трассы Монтеррей — Нуэво-Ларедо в районе города Нуэво-Ларедо в мексиканском штате Тамаулипас, шестеро нападавших были убиты, передает телеканал Televisa.

Согласно предварительной информации, в конфликте участвовали члены организованной преступной группировки «Картель северо-востока», вооруженные автоматическим оружием.

О том, были ли пострадавшие вреди военных, не сообщалось.

Напомним, 2018 год стал для Мексики рекордным по числу убийств, зарегистрировано более 33,3 тыс. случаев. Ответственность за многие смерти несет наркомафия.

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Автор: Мария Милкевич
#мексика #картель #наркомафия

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