Дипломатический район Каракаса остался без электроснабжения

Муниципалитет Чакао на востоке Каракаса, где находится несколько иностранных дипмиссий, остался без электричества в субботу вечером, сообщает корреспондент РИА Новости из венесуэльской столицы.

Прежде в этом районе, несмотря на частые перебои, электричество не пропадало. Кроме посольств, жилых домов и развлекательных учреждений, здесь также есть популярные дорогие отели, которые любят иностранцы.

Администратор одного из них рассказал, что пока неизвестно, сколько продлится отключение и как оно скажется на притоке клиентов. Власти ничего не говорят, приходится использовать вспомогательные источнике питания, экономя на подогреве воды, кондиционерах и wi-fi.

Густой вечерний туман и отсутствие освещения снизили видимость на улицах до двух-трех метров. Мобильная связь и интернет работают с перебоями, позвонить или отправить сообщение очень сложно.

Энергетический коллапс практически по всей территории Венесуэлы был вызван аварией на ГЭС «Эль-Гури». Национальная корпорация по электроэнергии заявила, что это саботаж. Глава государства Николас Мадуро заявил, что «энергетическую войну» развязал американский империализм.