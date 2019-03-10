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3:44   10 Марта 2019
Весь мир

Дипломатический район Каракаса остался без электроснабжения

Дипломатический район Каракаса остался без электроснабжения

Муниципалитет Чакао на востоке Каракаса, где находится несколько иностранных дипмиссий, остался без электричества в субботу вечером, сообщает корреспондент РИА Новости из венесуэльской столицы.

Прежде в этом районе, несмотря на частые перебои, электричество не пропадало. Кроме посольств, жилых домов и развлекательных учреждений, здесь также есть популярные дорогие отели, которые любят иностранцы.

Администратор одного из них рассказал, что пока неизвестно, сколько продлится отключение и как оно скажется на притоке клиентов. Власти ничего не говорят, приходится использовать вспомогательные источнике питания, экономя на подогреве воды, кондиционерах и wi-fi.

Густой вечерний туман и отсутствие освещения снизили видимость на улицах до двух-трех метров. Мобильная связь и интернет работают с перебоями, позвонить или отправить сообщение очень сложно.

Энергетический коллапс практически по всей территории Венесуэлы был вызван аварией на ГЭС «Эль-Гури». Национальная корпорация по электроэнергии заявила, что это саботаж. Глава государства Николас Мадуро заявил, что «энергетическую войну» развязал американский империализм.

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Автор: Мария Милкевич
#венесуэла #блэкаут #каракас #чакао #энергетический коллапс

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