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 «Русская молодежь Америки» отпраздновала Масленицу в Центральном парке Нью-Йорка

«Русская молодежь Америки» отпраздновала Масленицу в Центральном парке Нью-Йорка
3:16   10 Марта 2019
Весь мир

«Русская молодежь Америки» отпраздновала Масленицу в Центральном парке Нью-Йорка

«Русская молодежь Америки» отпраздновала Масленицу в Центральном парке Нью-Йорка

Общество «Русская молодежь Америки» провело масленичные гулянья в субботу в Центральном парке на Манхэттене для туристов и жителей Нью-Йорка.

Праздник проходит уже в шестой раз. Гости парка слушали русские народные песни «Калинка», «Валенки», «Виновата ли я», играли в «Ручеек» и «Стенку на стенку», водили традиционный масленичный хоровод, загадывая желание, пробовали блины с медом, сгущенкой и творогом.

Вице-президент общества «Русская молодежь Америки» Марина Иванникова поделилась с корреспондентом ТАСС, что несмотря на расстояние, нужно помнить традиции предков и передавать их детям.

В субботу в городе выглянуло солнце, а воздух прогрелся до 10 градусов.

Позднее активисты общества навестили ветеранов Второй мировой войны и приют для взрослых русскоязычных эмигрантов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, угостили их блинами и вручили подарки.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #нью-йорк #масленица #русская молодежь америки

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