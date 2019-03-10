Студенты из России ежегодно получают около 4 тысяч грантов от Евросоюза

ЕС каждый год выделяет около 4 тысяч грантов учащимся и преподавателем из РФ в рамках европейской программы поддержки научно-образовательных обменов Erasmus, а с 2019 года студенты также могут подавать заявки на стажировки, рассказали РИА Новости в профильном аппарате Еврокомиссии.

Программа Erasmus работает уже более 30 лет, и в 2014 году она стала доступна для стран, не входящих в Евросоюз, в том числе для России.

Чиновник Еврокомиссии объяснил, что у РФ больше всего международных возможностей мобильности среди всех стран-партнеров, и год от года их уровень растет. Он добавил, что основой сотрудничества являются двусторонние соглашения между высшими учебными заведениями Евросоюза и РФ.