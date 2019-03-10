Родные школьника в США предъявят CNN иск на 250 миллионов долларов за клевету и травлю

Родители американского подростка Николаса Сэндмана оформят иск против телекомпании CNN на сумму более 250 миллионов долларов за клевету и травлю, рассказал адвокат школьника Лин Вуд в интервью телеканалу Fox News.

Защитник уточнил, что сотрудники телекомпании инициировали травлю Сэндмана, обвинив его в издевательствах над представителем коренных народов Америки, не уточнив информацию.

Однако, но словам адвоката, если уделить время изучению контекста случившегося, то станет очевидно, что Николас Сэндман не сделал ничего плохого.

Напомним, в январе The Washington Post выпустила материал о конфликте представителя коренных народов Америки Нэтана Филлипса с компанией подростков из школы Ковингтона в кепках с надписью Make America Great Again — предвыборным слоганом Трампа. Филлипс заявил, что школьники, в числе которых был Сэндман, стали насмехаться над ним и остальными представителями коренных народов Америки.

Позднее в течение двух дней CNN распространяли в Twitter минутный пропагандистский ролик об этом инциденте. При этом Николаса Сэндмана в кепке с лозунгом Трампа просто выделили из толпы, не имея на то оснований, так как он ничего не совершал.