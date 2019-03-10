Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российский конькобежец Кулижников лидировал на этапе Кубка мира в США с мировым рекордом

Российский конькобежец Кулижников лидировал на этапе Кубка мира в США с мировым рекордом

 Дебаты «Открытой России» о половых отношениях с детьми заинтересовали полицию

Дебаты «Открытой России» о половых отношениях с детьми заинтересовали полицию
Северокорейские СМИ сообщили, что министр из РФ передал подарок Ким Чен Ыну

Северокорейские СМИ сообщили, что министр из РФ передал подарок Ким Чен Ыну

 Россиянина ранили ножом в Армении

Россиянина ранили ножом в Армении
Родные школьника в США предъявят CNN иск на 250 миллионов долларов за клевету и травлю

Родные школьника в США предъявят CNN иск на 250 миллионов долларов за клевету и травлю

 Более 60 боевиков «Талибана» ликвидированы в Афганистане

Более 60 боевиков «Талибана» ликвидированы в Афганистане
Российский конькобежец Кулижников лидировал на этапе Кубка мира в США с мировым рекордом

Российский конькобежец Кулижников лидировал на этапе Кубка мира в США с мировым рекордом

 Дебаты «Открытой России» о половых отношениях с детьми заинтересовали полицию

Дебаты «Открытой России» о половых отношениях с детьми заинтересовали полицию
Северокорейские СМИ сообщили, что министр из РФ передал подарок Ким Чен Ыну

Северокорейские СМИ сообщили, что министр из РФ передал подарок Ким Чен Ыну

 Россиянина ранили ножом в Армении

Россиянина ранили ножом в Армении
Родные школьника в США предъявят CNN иск на 250 миллионов долларов за клевету и травлю

Родные школьника в США предъявят CNN иск на 250 миллионов долларов за клевету и травлю

 Более 60 боевиков «Талибана» ликвидированы в Афганистане

Более 60 боевиков «Талибана» ликвидированы в Афганистане
2:01   10 Марта 2019
Весь мир

Родные школьника в США предъявят CNN иск на 250 миллионов долларов за клевету и травлю

Родные школьника в США предъявят CNN иск на 250 миллионов долларов за клевету и травлю

Родители американского подростка Николаса Сэндмана оформят иск против телекомпании CNN на сумму более 250 миллионов долларов за клевету и травлю, рассказал адвокат школьника Лин Вуд в интервью телеканалу Fox News.

Защитник уточнил, что сотрудники телекомпании инициировали травлю Сэндмана, обвинив его в издевательствах над представителем коренных народов Америки, не уточнив информацию.

Однако, но словам адвоката, если уделить время изучению контекста случившегося, то станет очевидно, что Николас Сэндман не сделал ничего плохого.

Напомним, в январе The Washington Post выпустила материал о конфликте представителя коренных народов Америки Нэтана Филлипса с компанией подростков из школы Ковингтона в кепках с надписью Make America Great Again — предвыборным слоганом Трампа. Филлипс заявил, что школьники, в числе которых был Сэндман, стали насмехаться над ним и остальными представителями коренных народов Америки.

Позднее в течение двух дней CNN распространяли в Twitter минутный пропагандистский ролик об этом инциденте. При этом Николаса Сэндмана в кепке с лозунгом Трампа просто выделили из толпы, не имея на то оснований, так как он ничего не совершал.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#иск #cnn #травля #make america great again #сэндман #коренные народы сша

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...