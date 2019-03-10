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 Более 60 боевиков «Талибана» ликвидированы в Афганистане

Более 60 боевиков «Талибана» ликвидированы в Афганистане
1:34   10 Марта 2019
Весь мир

Более 60 боевиков «Талибана» ликвидированы в Афганистане

Более 60 боевиков «Талибана» ликвидированы в Афганистане

Более 60 террористов радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) были уничтожены за прошедшие сутки в результате операций армии Афганистана в ряде провинций страны, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на источники.

Согласно информации агентства, операции спецназа при поддержке афганской авиации были проведены в провинциях Логар, Вардак, Гильменд, Урузган и Пактика, в ходе которых разрушили радиовышку «Талибана», уничтожили два самодельных взрывных устройства и нашли магнитную мину, а также материалы для изготовления СВУ.

В Афганистане ведется борьба правительственных сил с талибами, ранее захватившими обширную территорию в сельских районах страны и двигающимися на крупные города. В стране выросло влияние террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в РФ). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана повсеместно осуществляют операции по борьбе с боевиками.

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Автор: Мария Милкевич
#иг #афганистан #талибан

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