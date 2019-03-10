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1:02   10 Марта 2019
Весь мир

Мадуро заявил, что враги Венесуэлы использовали высокотехнологичное оружие из США

Мадуро заявил, что враги Венесуэлы использовали высокотехнологичное оружие из США

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил в субботу на митинге своих сторонников в Каракасе, что враги государства атаковали систему электроснабжения, использовав высокотехнологичное оружие.

«Правые экстремисты из оппозиции — авторы и исполнители этих атак против страны, и они использовали высокие технологии, которые в мире есть только у правительства США», — сообщил президент страны, речь транслировалась в его Facebook.

От уточнил, что его противники осуществили электромагнитные атаки против национальных линий электропередачи.

Напомним, подача электроэнергии практически по всей территории Венесуэле прекратилась 7 марта из-за аварии на главной ГЭС страны «Эль-Гури». Национальная корпорация по электроэнергии заявила, что это саботаж и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы. Мадуро обвинил в инциденте американский империализм.

Президент заявил, что против населения ведется электрическая, экономическая, финансовая, политическая и заговорщицкая война.

«Этого никогда не произойдет, но я скажу: если однажды американцы осмелятся предпринять преступные военные действия против страны, как того просит оппозиция, бомбы что, упадут только на чавистов?» — возмутился Мадуро.

Он добавил, что в условиях энергетического коллапса дал приказ с понедельника обеспечить народ продуктовыми наборами и цистернами с водой.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #оппозиция #электричество #венесуэла #мадуро #коллапс

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