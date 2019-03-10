Российский конькобежец Кулижников лидировал на этапе Кубка мира в США с мировым рекордом

Российский конькобежец Павел Кулижников лидировал на дистанции 500 метров на заключительном этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити, побив мировой рекорд.

Результат россиянина составил 33,616 секунды. Вторым пришел японский спортсмен Тацуя Синхама (33,835 секунды), третьим стал также японец Юма Мураками (34,113).

Кулижников возглавляет зачет Кубка мира на дистанции 500 метров с 572 очками, далее следует Синхама (474), на третьем месте — норвежец Ховард Лорентсен (418). Финальный забег сезона, после которого станет известен победитель Кубка мира на данной дистанции, пройдет 10 марта.