Редакция Mail On Sunday заявила, что извиняться перед послом Яковенко неуместно

Британское издание Mail On Sunday не считает уместным приносить извинения послу РФ Александру Яковенко за свой текст, где появились недостоверные данные о якобы имевшем место его выдворении из Штатов в 1986 году, рассказали в российском посольстве в Лондоне.

В коммюнике диппредставительства РФ говорится, что 8 марта в ведомство поступило письмо редактора таблоида Mail On Sunday в ответ на требование дипломатов публично извиниться за публикацию 3 марта ложной информации о Яковенко. Редакция газеты отказалась извиняться за свой материал, заявив, что это неуместно, и вполне хватит напечатанного в газете опровержения. Между тем, в статье утверждалось, что посол Александр Яковенко в 1986 году якобы был выслан из Соединенных штатов за шпионаж.

В российском посольстве заявили о разочаровании позицией редакции, впрочем, отметив, что иного, пожалуй, и не ожидали.

«Видимо, репутационные потери газету не волнуют», — констатировали в диппредставительстве.

К сожалению, в последнее время британские издания все чаще публикуют провокационные статьи о представителях стран, чья политика не соответствует политическим установкам Лондона.

Mail On Sunday ранее опубликовала материал о том, что депутаты Боб Сили и Иэн Остин обратились к главе МИД Джереми Ханту с требованием изучить мнимые связи посла РФ в Великобритании Александра Яковенко с КГБ и ГРУ.

Расследование газеты якобы показало, что Яковенко был агентом советской разведки, когда служил в постпредстве СССР при ООН в 1980-х годах, и вернулся в Москву как раз тогда, когда из Вашингтона выслали 25 советских дипломатов, которых источники американских СМИ в администрации тогдашнего президента США Рональда Рейгана называли «старшими офицерами разведки».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британские СМИ запускают столь откровенные фейки в первую годовщину инцидента в Солсбери, чтобы отвлечь внимание общественности от вопроса, что же тогда на самом деле произошло.