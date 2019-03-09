Трое пострадали из-за приземлившийся на дом ракеты в Ираке

Трое мирных граждан в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим пострадали из-за приземления на их дом ракеты, прилетевшей с сирийской стороны, рассказал в субботу иракскому телеканалу al-Sumaria член совета провинции Анбар Карим аль-Карбули.

Уточняется, что информации о том, кем именно запущен снаряд, пока нет.

Известно, что напротив Эль-Каима на правом берегу реки Евфрат находится сирийский населенный пункт Багуз, где арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» на протяжении нескольких месяцев при поддержке с неба коалиции под эгидой США сражаются с остатками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). В сирийских СМИ постоянно появляется информация о погибших среди мирного населения и использовании коалицией снарядов с белым фосфором при авианалетах на Багуз.