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 Трое пострадали из-за приземлившийся на дом ракеты в Ираке

Трое пострадали из-за приземлившийся на дом ракеты в Ираке
23:32   9 Марта 2019
Сирия

Трое пострадали из-за приземлившийся на дом ракеты в Ираке

Трое пострадали из-за приземлившийся на дом ракеты в Ираке

Трое мирных граждан в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим пострадали из-за приземления на их дом ракеты, прилетевшей с сирийской стороны, рассказал в субботу иракскому телеканалу al-Sumaria член совета провинции Анбар Карим аль-Карбули.

Уточняется, что информации о том, кем именно запущен снаряд, пока нет.

Известно, что напротив Эль-Каима на правом берегу реки Евфрат находится сирийский населенный пункт Багуз, где арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» на протяжении нескольких месяцев при поддержке с неба коалиции под эгидой США сражаются с остатками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). В сирийских СМИ постоянно появляется информация о погибших среди мирного населения и использовании коалицией снарядов с белым фосфором при авианалетах на Багуз.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #иг #курды #ирак #ракета #багуз

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