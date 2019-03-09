Сирийские боевики за сутки обстреляли шестнадцать населенных пунктов

Террористы на протяжении суток вели обстрелы по населенным пунктам в сирийских провинциях Алеппо, Хама, Латакия и Идлиб, рассказал глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Виктор Купчишин.

Уточняется, что были обстреляны населенные пункты Сафсафа, Аки-Баэр, Кимсиба и Кермель (два раза) провинции Латакия, Ачан, Телль-Баззам и Эль-Ходор-Мар-Злия провинции Хама, Вреде, Ниц и Эль-Бурайдж провинции Алеппо, Эс-Салахия, Эль-Васита, Суккари, Абу-Омар, Ниха и Эль-Фхайль провинции Идлиб.

Генерал сообщил, что за сутки удалось заново отстроить еще пять жилых зданий и одно медучреждение. Также ведется дальнейшее возвращение беженцев в родные места, по данным на 8 марта домой вернулись 225 896 человек.