Президент Боливии назвал «подлой террористической атакой» саботаж в Венесуэле

Лидер Боливии Эво Моралес 9 марта прокомментировал саботаж на гидроэлектростанции в Венесуэле, из-за которого большая часть страны осталась без света на сутки, и назвал это «подлой террористической атакой».

Condenamos el cobarde atentado terrorista al suministro eléctrico que ha sufrido el pueblo de #Venezuela. Asimismo, rechazamos las constantes sanciones injerencistas de #EEUU a ese país. Reiteramos que los pueblos de América Latina solo deseamos vivir libres de toda amenaza. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) March 9, 2019

«Мы осуждаем подлую террористическую атаку на систему электроснабжения, которую пережил венесуэльский народ», — написал Моралес в своем Twitter.

Он подчеркнул, что его страна выступает против регулярных санкций и вмешательств с американской стороны во внутренние дела Венесуэлы.

Напомним, 8 марта Каркас и ряд венесуэльских штатов остались без энергоснабжения. По сообщению местной прессы, количество штатов, пострадавших от саботажа, варьируется от 20 до 23. Почти вся страна была отключена от электричества. По мнению жителей столицы, это самое долгое отключение электроэнергии в городе на их памяти.

Сейчас проблема решена в отдельных района Каракаса. Венесуэльский президент Николас Мадуро обвинил в произошедшем американцев. В свою очередь Госдеп опроверг эти обвинения.