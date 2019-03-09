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Сирийские боевики за сутки обстреляли шестнадцать населенных пунктов

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22:26   9 Марта 2019
Весь мир

Президент Боливии назвал «подлой террористической атакой» саботаж в Венесуэле

Президент Боливии назвал «подлой террористической атакой» саботаж в Венесуэле

Лидер Боливии Эво Моралес 9 марта прокомментировал саботаж на гидроэлектростанции в Венесуэле, из-за которого большая часть страны осталась без света на сутки, и назвал это «подлой террористической атакой».

«Мы осуждаем подлую террористическую атаку на систему электроснабжения, которую пережил венесуэльский народ», — написал Моралес в своем Twitter.

Он подчеркнул, что его страна выступает против регулярных санкций и вмешательств с американской стороны во внутренние дела Венесуэлы. 

Напомним, 8 марта Каркас и ряд венесуэльских штатов остались без энергоснабжения. По сообщению местной прессы, количество штатов, пострадавших от саботажа, варьируется от 20 до 23. Почти вся страна была отключена от электричества. По мнению жителей столицы, это самое долгое отключение электроэнергии в городе на их памяти. 

Сейчас проблема решена в отдельных района Каракаса. Венесуэльский президент Николас Мадуро обвинил в произошедшем американцев. В свою очередь Госдеп опроверг эти обвинения. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #весь мир #венесуэла #боливия #эво моралес

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