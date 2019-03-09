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 Глава МИД Венесуэлы заявил, что Гуаидо является послом Дональда Трампа в стране

Глава МИД Венесуэлы заявил, что Гуаидо является послом Дональда Трампа в стране
22:53   9 Марта 2019
Весь мир

Глава МИД Венесуэлы заявил, что Гуаидо является послом Дональда Трампа в стране

Глава МИД Венесуэлы заявил, что Гуаидо является послом Дональда Трампа в стране

Глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса в субботу на антиимпериалистическом марше в Каракасе раскритиковал действия оппозиционеров, заявив, что их лидер Хуан Гуаидо является послом американского президента Дональда Трампа в Венесуэле.

Радиостанция Union Radio цитирует Арреасу, который сказал, что представители оппозиции приходят в министерства иностранных дел самых отдаленных от Венесуэлы государств, а затем американские дипломаты начинают шантажировать их правительства, вынуждая не признавать законные власти Венесуэлы.

Министр подчеркнул, что действия Вашингтона, направленные против правительства президента Николаса Мадуро, не имели успеха.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #оппозиция #венесуэла #арреаса #гуаидо

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