Глава МИД Венесуэлы заявил, что Гуаидо является послом Дональда Трампа в стране

Глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса в субботу на антиимпериалистическом марше в Каракасе раскритиковал действия оппозиционеров, заявив, что их лидер Хуан Гуаидо является послом американского президента Дональда Трампа в Венесуэле.

Радиостанция Union Radio цитирует Арреасу, который сказал, что представители оппозиции приходят в министерства иностранных дел самых отдаленных от Венесуэлы государств, а затем американские дипломаты начинают шантажировать их правительства, вынуждая не признавать законные власти Венесуэлы.

Министр подчеркнул, что действия Вашингтона, направленные против правительства президента Николаса Мадуро, не имели успеха.