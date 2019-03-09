Сигнал воздушной тревоги прозвучал на юге Израиля близ сектора Газа

Предупреждение о воздушном налете прозвучало в субботу в региональном совете Эшколь неподалеку от границы с сектором Газа на юге Израиля, сигнализируя местному населению об опасности ракетного обстрела, рассказали в пресс-службе израильской Армии обороны.

Следом за звуком сирены был зафиксирован запуск ракеты из сектора Газа по территории еврейского государства. По данным государственного радио Израиля Kan, снаряд разорвался в пустынной местности, никто не пострадал.