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22:13   9 Марта 2019
Весь мир

Сигнал воздушной тревоги прозвучал на юге Израиля близ сектора Газа

Сигнал воздушной тревоги прозвучал на юге Израиля близ сектора Газа

Предупреждение о воздушном налете прозвучало в субботу в региональном совете Эшколь неподалеку от границы с сектором Газа на юге Израиля, сигнализируя местному населению об опасности ракетного обстрела, рассказали в пресс-службе израильской Армии обороны.

Следом за звуком сирены был зафиксирован запуск ракеты из сектора Газа по территории еврейского государства. По данным государственного радио Израиля Kan, снаряд разорвался в пустынной местности, никто не пострадал.

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Автор: Мария Милкевич
#израиль #сектор газа #воздушная тревога

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