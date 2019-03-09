Спецпредставитель США надеется на ликвидацию терроризма в Афганистане

Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад, комментируя вчерашнюю террористическую атаку в столице республике, заявил, что мирное соглашение должно гарантировать ликвидацию терроризма в Афганистане в будущем.

The ISIS-K attack on civilians gathered to commemorate an Afghan leader demonstrates once again, that a comprehensive #peace agreement must guarantee that terrorism has no place in #Afghanistan's future. — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) March 8, 2019

В своем Twitter 8 марта он написал о том, что нападение на мирных жителей, которые собрались почтить память афганского лидера, «еще раз демонстрирует, что всеобъемлющее мирное соглашение должно гарантировать, что терроризму не будет места в будущем Афганистана».

Напомним, вчера в Кабуле прогремело несколько взрывов. В западной части столицы проходила церемония, приуроченная к 24-й годовщине смерти лидера Абдула Али Мазари. На мероприятии присутствовали афганские политики. Стало известно, что неизвестные обстреляли 13-й полицейский округ. Во время выступления премьер-министра Афганистана Абдуллы Абдуллы прогремел взрыв.

По последней информации, из-за нападения боевиков в Кабуле погибло 11 человек, более 90 ранены. Террористы «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация) взяли на себя ответственность за преступление. Однако по мнению полицейских в атаке участвовали представители радикальной организации «Талибан» (запрещена в России).