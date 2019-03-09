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22:11   9 Марта 2019
Весь мир

Спецпредставитель США надеется на ликвидацию терроризма в Афганистане

Спецпредставитель США надеется на ликвидацию терроризма в Афганистане

Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад, комментируя вчерашнюю террористическую атаку в столице республике, заявил, что мирное соглашение должно гарантировать ликвидацию терроризма в Афганистане в будущем. 

В своем Twitter 8 марта он написал о том, что нападение на мирных жителей, которые собрались почтить память афганского лидера, «еще раз демонстрирует, что всеобъемлющее мирное соглашение должно гарантировать, что терроризму не будет места в будущем Афганистана».

Напомним, вчера в Кабуле прогремело несколько взрывов. В западной части столицы проходила церемония, приуроченная к 24-й годовщине смерти лидера Абдула Али Мазари. На мероприятии присутствовали афганские политики. Стало известно, что неизвестные обстреляли 13-й полицейский округ. Во время выступления премьер-министра Афганистана Абдуллы Абдуллы прогремел взрыв. 

По последней информации, из-за нападения боевиков в Кабуле погибло 11 человек, более 90 ранены. Террористы «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация) взяли на себя ответственность за преступление. Однако по мнению полицейских в атаке участвовали представители радикальной организации «Талибан» (запрещена в России). 

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Автор: Софья Белоцерковская
#терроризм #политика #афганистан #весь мир

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