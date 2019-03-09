Примерно 20 тысяч венесуэльских оппозиционеров собрались на митинге в Каракасе

Акция оппозиции в Каракасе на проспекте Виктория собрала порядка 20 тысяч человек, место проведения мероприятия впервые с момента начала политического кризиса оцеплено значительными силами полиции, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Улица перекрыта в направлении к центру города тремя рядами сотрудников правопорядка в касках со щитами в руках. Митингующие выкрикивают оскорбительные лозунги в адрес правительства, но пока обстановка спокойная, собравшиеся не пытаются начать столкновения с полицейскими, которые, в свою очередь, не реагируют на скандирование толпы и никого не задерживают.

Возле оцепления среди протестующих стоят оппозиционные депутаты Национальной ассамблеи, они успокаивают людей, когда ситуация становится слишком напряженной. Здесь же находится и лидер оппозиции Хуан Гуаидо, но сейчас он держится вдалеке от полиции.

Напомним, российские власти заявили, что не признают «временного президента» Гуаидо легитимным лидером Венесуэлы. Страны, которые придерживаются противоположной позиции, действуют в фарватере США.