Семьдесят процентов энергетической системы Венесуэлы восстановлено после отключения

Семьдесят процентов энергосистемы Венесуэлы восстановлено, сообщил 9 марта в эфире государственного телевидения председатель Конституционной ассамблеи страны Дьосдадо Кабельо.

Также он предупредил, что атаки империалистов продолжатся, и поблагодарил венесуэльцев, которые стойко выдержали эту атаку. Кабельо заявил, что граждане и вооруженные силы страны — это ее лучшая защита.

Напомним, в четверг вечером большая часть Венесуэлы, включая Каракас, лишилась энергоснабжения. К настоящему времени в отдельных районах столицы подача электроэнергии возобновлена. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что виновником инцидента выступил «американский империализм». Госдепартамент США заявил, что не имеет отношения к случившемуся.