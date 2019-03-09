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21:45   9 Марта 2019
Россия

Дебаты «Открытой России» о половых отношениях с детьми заинтересовали полицию

Дебаты «Открытой России» о половых отношениях с детьми заинтересовали полицию

Известно, что поводом для дебатов стал вопрос целесообразности понижения возраста согласия на добровольное вступление в сексуальные отношения.

Мероприятие заинтересовало сотрудников местной полиции, потому что участники дискуссии выступали за возможное снижение возраста согласия для несовершеннолетних. Дебаты организовали после громкой истории с оппозиционером, которая перекликается с обсуждаемой на мероприятии темой о сношениях с малолетними. 

Напомним, ранее случился скандал с участником оппозиционного движения «Весна» Владимиром Казаченко, которого задержали за развратные действия в отношении несовершеннолетних и употребление наркотиков. В сети распространили видео, на котором изображены Казаченко вместе с его 17-летней девушкой, другом Вадимом Тишкиным и 14-летней школьницей во время секс-оргии. 

Дебаты «Открытой России» о половых отношениях с детьми заинтересовали полицию

Представители движения «Весна», комментируя скандал, заявили, что не собираются исключать Казаченко из-за случившегося. Напротив, пресс-секретарь молодежной организации сообщила, что активисты признают вину своего активиста, однако выступают за то, чтобы личная и общественно-политическая жизнь участников не смешивалась.

Обвиняемому начали собирать деньги на адвоката. Сейчас молодой человек находится под арестом в СИЗО, а пострадавшие девушки пребывают у себя дома и проходят как свидетельницы по делу. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #скандал #казаченко #растление несовершеннолетних

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