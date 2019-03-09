Эрдоган заверил, что покупка Турцией С-400 никак не отразится на безопасности НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что российские зенитно-ракетные комплексы С-400, приобретаемые Анкарой, никак не повлияют на безопасность Североатлантического альянса.

Также, по словам Эрдогана, покупка С-400 не связана с безопасностью Соединенных Штатов Америки или их новейших истребителей F-35, которые Турция рассчитывает получить в скором времени.

С таким заявлением турецкий лидер выступил на митинге в городе Диярбакыр. Выступление президента Турции транслирует телеканал TRT.

«Покупаемые нами С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО, США или F-35. Причины, по которым мы покупаем эти системы, очевидны», - подчеркнул Эрдоган.

Напомним: ранее США на разных уровнях пытались убедить турецкие власти отказаться от покупки российских зенитно-ракетных систем С-400, угрожая экономическими санкциями, а также другими мерами давления. Однако Анкаре уже заявила, что твердо намерена купить у России системы С-400, отмечая, что откажется от них только в том случае. Если сможет приобрести системы следующего поколения – С-500.