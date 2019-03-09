Взрыв прогремел на подстанции на юго-востоке Венесуэлы

Очевидцы сообщают о взрыве, прогремевшем в субботу на подстанции в городе Сьюдад-Боливар – столицы юго-восточного штата Боливар.

При этом, как сообщает издание El Nacional, местные жители выкладывают в социальных сетях фото и видео поднимающегося над подстанцией большого столба черного дыма, и бушующего на территории подстанции пожара.

Информации о пострадавших в результате взрыва на данный момент не поступало.

Напомним: ранее на текущей неделе, большая часть Венесуэлы, включая столицу страны город Каракас, остались без электричества из-за аварии на самой крупной в стране гидроэлектростанции «Эль-Гури». По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро авария на ГЭС стала следствием диверсии.