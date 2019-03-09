Чиновница из Татарстана отказалась от подаренного на 8 марта Porshe

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина отказалась от авто, подаренного ей на 8 марта. Чиновница рассказала о дорогом подарке телеведущему Леониду Якубовичу, приехавшему поздравить женщин в правительстве республики. Эту беседу заснял глава Татарстана Рустам Минниханов в «сториз» в Instagram.

Телеведущий спросил чиновницу о личной жизни. Та ответила, что у нее есть молодой человек, который подарил ей Porshe. Она сообщила, что пока не знает, как оформлять такой подарок. По закону чиновникам запрещено принимать подарки дороже трех тысяч рублей, все остальное будет признано федеральной собственностью и должно быть сдано, либо выкуплено чиновников за свой счет.

Позже чиновница сообщила, что не приняла подарок. Она отметила, что постоянно работает и ездит в командировки.

«Это экономически нецелесообразно! Велела ему продать и инвестировать в Татарстан. Это и есть лучший для меня подарок», — сказала она.

Напомним, от дорогостоящих активов на балансе бюджета также отказалась мэр Якутска Сардана Авксеньтевна. Она не одобрила автомобили для чиновников за 7 миллионов рублей и уволила сотрудника, который заказал банкет на сумму более одного миллиона рублей.