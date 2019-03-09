Бывший глава МИД ФРГ допустил, что Меркель досрочно уйдет в отставку

Растущее недовольство немецких избирателей может привести к дому, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель досрочно покинет свой пост.

Такое мнение в субботу в интервью Augsburger Allgemeine высказал бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. По его словам, граждане ФРГ хотели бы видеть главой государства более уверенного политика, чем Ангела Меркель.

Также Габриэль допустил, что пост канцлера ФРГ может перейти к Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая в декабре 2018 года уже сменила Ангелу Меркель на посту лидера партии «Христианско-демократический союз».