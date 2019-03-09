Трамп намерен увеличить военные расходы США до 750 миллиардов долларов

Американский лидер Дональд Трамп обратился к Конгрессу с просьбой увеличить расходы до 750 миллиардов долларов в следующем году.

О том, что США планируют увеличить расходы на военную сферу сообщает информационный портал «Аксиос», ссылаясь на источник в Белом доме. Согласно информации, 11 марта будет опубликован бюджетный запрос, в котором законодательному органу будет предложено выделить 750 миллиардов долларов на военные нужды в следующем финансовом году. Сообщается, что из них более 570 миллиардов рублей направят на базовые армейские расходы, а оставшуюся часть денег потратят на зарубежные операции.

Известно, что в текущем году расходы на военные нужды составили 716 миллиардов долларов, из которых более 70 миллиардов было направлено на операции за границей США.

В следующем году часть средств планируется направить на разработку гиперзвукового оружия. Пентагон также намерен нарастить финансирование Агентства по Национальной противоракетной обороне.

Проект бюджета на финансовый год, который направляется президентом США в Конгресс, характеризует приоритеты действующей администрации и направляет их в законодательный орган в качестве запроса. Сенаторы решают вопрос об утверждении правительственных расходов, а в самом конце глава государства либо подписывает, либо отклоняет документ.

В США в Палате представителей Конгресса в большинстве заседают члены Демократической партии, которые негативно относятся к повышению расходов на военные нужды. Ряд экспертов считает, что проект не одобрят именно по этой причине.