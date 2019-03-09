США опровергли сообщения о гибели американских военных при взрыве в Манбидже

Ни один американский военный не пострадал в Манбидже при взрыве заминированного автомобиля. Жертвами теракта, устроенного смертником, стали восемь человек – семеро мирных жителей и один боец «Демократических сил Сирии» (SDS).

Об этом в субботу сообщил пресс-секретарь штаба операции «Неколебимая решимость» полковник Шон Райан, слова которого приводит Telegram-канал «Вестник Дамаска».

Напомним: ранее в субботу СМИ сообщили, что целью атаки террориста-смертника на заминированном автомобиле в сирийском Манбидже стал конвой США. В результате взрыва, как отмечалось, трое американских военных погибли и шестеро получили ранения.