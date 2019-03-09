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США опровергли сообщения о гибели американских военных при взрыве в Манбидже

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Сотрудники МЧС спасли со льдины в Финском заливе почти сто рыбаков

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США опровергли сообщения о гибели американских военных при взрыве в Манбидже

США опровергли сообщения о гибели американских военных при взрыве в Манбидже
19:56   9 Марта 2019
Весь мир

США опровергли сообщения о гибели американских военных при взрыве в Манбидже

США опровергли сообщения о гибели американских военных при взрыве в Манбидже

Ни один американский военный не пострадал в Манбидже при взрыве заминированного автомобиля.  Жертвами теракта, устроенного смертником, стали восемь человек – семеро мирных жителей и один боец «Демократических сил Сирии» (SDS).

Об этом в субботу сообщил пресс-секретарь штаба операции «Неколебимая решимость» полковник Шон Райан, слова которого приводит  Telegram-канал «Вестник Дамаска».

Напомним: ранее в субботу СМИ сообщили, что целью атаки террориста-смертника на заминированном автомобиле в сирийском Манбидже стал конвой США. В результате взрыва, как отмечалось, трое американских военных погибли и шестеро получили ранения.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #сирия #манбидж #теракт #операция #опровержение #неколебимаярешимость

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