Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Метрополитен Москвы организовал выставку в честь 85-летия Юрия Гагарина

Метрополитен Москвы организовал выставку в честь 85-летия Юрия Гагарина

Сотрудники МЧС спасли со льдины в Финском заливе почти сто рыбаков

Сотрудники МЧС спасли со льдины в Финском заливе почти сто рыбаков
Северокорейские СМИ сообщили, что министр из РФ передал подарок Ким Чен Ыну

Северокорейские СМИ сообщили, что министр из РФ передал подарок Ким Чен Ыну

 Россиянина ранили ножом в Армении

Россиянина ранили ножом в Армении
Трамп намерен увеличить военные расходы США до 750 миллиардов долларов

Трамп намерен увеличить военные расходы США до 750 миллиардов долларов

США опровергли сообщения о гибели американских военных при взрыве в Манбидже

США опровергли сообщения о гибели американских военных при взрыве в Манбидже
Метрополитен Москвы организовал выставку в честь 85-летия Юрия Гагарина

Метрополитен Москвы организовал выставку в честь 85-летия Юрия Гагарина

Сотрудники МЧС спасли со льдины в Финском заливе почти сто рыбаков

Сотрудники МЧС спасли со льдины в Финском заливе почти сто рыбаков
Северокорейские СМИ сообщили, что министр из РФ передал подарок Ким Чен Ыну

Северокорейские СМИ сообщили, что министр из РФ передал подарок Ким Чен Ыну

 Россиянина ранили ножом в Армении

Россиянина ранили ножом в Армении
Трамп намерен увеличить военные расходы США до 750 миллиардов долларов

Трамп намерен увеличить военные расходы США до 750 миллиардов долларов

США опровергли сообщения о гибели американских военных при взрыве в Манбидже

США опровергли сообщения о гибели американских военных при взрыве в Манбидже
19:41   9 Марта 2019
Весь мир

Полиция Лондона проверяет подозрительный автомобиль на набережной Victoria

Полиция Лондона проверяет подозрительный автомобиль на набережной Victoria

Подозрительный автомобиль был обнаружен на набережной Victoria в центре британской столицы.

Как сообщает в субботу пресс-служба Скотланд-Ярд, полицейские оцепили территорию вокруг автомобиля и проверяют его.

«Полицейские прибыли на набережную Victoria в связи с сообщениями о подозрительном автомобиле. Перекрыты дороги. Мы будем сообщать новую информацию по мере ее поступления», - говорится в сообщении.

Напомним: 5 марта в два лондонских аэропортов и на один вокзал были доставлены посылки, в которых находились маленькие самодельные взрывные устройства. 7 марта полиция Лондона обнаружила бомбу в университете Глазго.

По версии Скотланд-Ярда, взрывоопасные пакеты могли быть отправлены из Ирландии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#великобритания #лондон #проверка #полиция #подозрительныйавтомобиль

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...