Полиция Лондона проверяет подозрительный автомобиль на набережной Victoria

Подозрительный автомобиль был обнаружен на набережной Victoria в центре британской столицы.

Как сообщает в субботу пресс-служба Скотланд-Ярд, полицейские оцепили территорию вокруг автомобиля и проверяют его.

«Полицейские прибыли на набережную Victoria в связи с сообщениями о подозрительном автомобиле. Перекрыты дороги. Мы будем сообщать новую информацию по мере ее поступления», - говорится в сообщении.

Напомним: 5 марта в два лондонских аэропортов и на один вокзал были доставлены посылки, в которых находились маленькие самодельные взрывные устройства. 7 марта полиция Лондона обнаружила бомбу в университете Глазго.

По версии Скотланд-Ярда, взрывоопасные пакеты могли быть отправлены из Ирландии.